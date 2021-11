Das große Finale von The Masked Singer steht an! Am kommenden Samstag werden ein letztes Mal die Kostüme angezogen und die Stimmen geölt, bevor dann auch die letzten Masken fallen und die Stars ihre Identität preisgeben müssen. Für die finale Show wurde nun ein besonderer Gast ins Rateteam der Jury berufen: Es ist der ehemalige "The Masked Singer"-Gewinner Sasha (49)!

Der Sender ProSieben verbreitete nun die News zum dritten Jurymitglied: "Natürlich gibt es nur eine Person, die am Samstag gebührend den 'Masked Singer'-Pokal übergeben darf: Sasha!" Der erfolgreiche Sänger gewann in seinem Dinosaurier-Kostüm bei der vorherigen Staffel der beliebten Gesangsshow den Pokal. Daher ist es nur angebracht, dass er nun seine Erfahrungen mit der Sendung im Finale teilt und seinen Titel dann abtritt.

Sasha wird am Samstag neben Rea Garvey (48) und Ruth Moschner (45) in der Jury Platz nehmen und den Sieger küren. Im Rennen um den Sieg sind noch die Heldin, Mülli Müller, die Raupe und der Mops. Was glaubt ihr: Wer wird Sasha am Samstag auf dem Thron ablösen? Stimmt ab!

Sasha, Sänger

Sasha als der Dino bei "The Masked Singer"

Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer" 2021

