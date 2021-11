Gemma Collins (40) kümmert sich gut um ihren Freund! Die britische TV-Bekanntheit schwebt seit letztem Sommer mit ihrem Ex-Lover Rami Hawash wieder im siebten Himmel. Seitdem scheint sie zwar überglücklich zu sein, aber eine kleine Sache stört sie offenbar an ihrem Schatz: Er ist ihr wohl zu muskulös. Nun hat Gemma einen Plan geschmiedet, wie sie ihrem Freund heimlich zu mehr Gewicht helfen kann!

In ihrem Podcast "The Gemma Collins Love Lounge" schwärmte die "The Only Way Is Essex"-Darstellerin davon, wie gerne sie mit ihrem Freund gemütliche Zweisamkeit verbringe. Um das für sie bequemer zu machen, hätte Gemma aber gerne, dass Rami ein bisschen mehr Speck auf den Rippen hat! "Also fange ich heimlich an, Butter in sein Essen zu mischen", verriet sie ihren Fans. Und dafür hat die 40-Jährige auch gute Gründe! "Weil Rami ziemlich auf seine Fitness und so steht, hat er ein Sixpack und ist nicht so kuschelig, wenn ich mit ihm schmuse", offenbarte sie.

Während sie ihren Freund dazu bringen will, ein bisschen fülliger zu werden, möchte Gemma selber jedoch lieber ein paar Pfunde abnehmen. Und damit hatte sie schon Erfolg! "Ich habe bereits eine Kleidergröße abgenommen. Das merke ich in meinen Sportklamotten. Ich fühle mich einfach so viel besser", erzählte sie ihren Fans in dem Podcast.

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, britischer Reality-TV-Star

Getty Images Gemma Collins bei der "Cinderella"-Premiere in London, August 2021

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, ehemalige "Dancing on Ice"-Teilnehmerin

