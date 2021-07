Gemma Collins (40) zeigt ihr neuen Körper! Für 2020 hatte die britische Reality-TV-Bekanntheit es sich zum Ziel gesetzt, abzuspecken und legte sich dafür ordentlich ins Zeug: Durch Sport und eine Ernährungsumstellung purzelten bei ihr die Pfunde, sodass sie Anfang Juni 22 Kilo leichter war. Wie wohl sie sich nun in ihrer Haut fühlt, macht sie mit einem neuen Post ganz deutlich: Sie posiert nur in Bademode für ihre Fans!

Am Freitag teilte Gemma ein heißes Foto auf Instagram. Darauf posiert sie mit laszivem Blick in einem Pool – und setzt ihren Körper gekonnt in Szene: Sie trägt lediglich einen farbenfrohen Badeanzug ihrer neuen Schwimmkollektion. Dieser gibt durch seinen Schnitt einen tiefen Einblick auf ihr Dekolleté.

Der Netzbeitrag kommt bei Gemmas Community extrem gut an. Es reagieren nicht nur zahlreiche Fans mit Likes und Flammen-Emojis – darüber hinaus überhäufen sie die Blondine auch mit Komplimenten: "Ja Gemma! Du siehst wunderschön aus!", schreibt beispielsweise ein Follower – ein Weiterer sieht das ganz genauso und kommentiert: "Wie toll sieht sie bitte aus?"

Instagram / gemmacollins Gemma Collins im Juli 2021

Instagram / gemmacollins Gemma Collins im April 2021

Instagram / gemmacollins Gemma Collins im Juni 2021

