Sie geht ganz entspannt an die Sache ran! Die Köln 50667-Bekanntheit Paulina Ljubas (24) und ihr Freund Henrik Stoltenberg sind eigentlich total verliebt. Trotzdem stellen sie ihre Beziehung momentan bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe. Der Blondschopf ist dafür bekannt, viel und gerne Party zu machen. Das bewies er nicht nur bei Love Island 2020, sondern auch Anfang dieses Jahres bei Promis unter Palmen. Aber Paulina scheint keine Angst vor weiteren TV-Eskalationen von Henrik zu haben!

Dass sich die 24-Jährige vor dem Format nicht viele Gedanken über Henriks Verhalten in der Frauenvilla gemacht hat, verriet sie im Promiflash-Interview: "Ich bin immer mit dem Gedanken reingegangen: So oder so wird es mir neue Erkenntnisse geben. Daher habe ich da keine Erwartungen", lautete Paulinas nüchterne Antwort. Mittlerweile können sich die Fans die ersten Folgen des Beziehungstests anschauen. Der Politikerenkel entschied sich, Verführerin Mila Jane näher kennenzulernen – die Paulina vom Typen her ziemlich ähnelt.

Auch das sei kein Problem für die Influencerin: "Am Ende wäre es egal, wie die Frau aussieht. Es geht um seine Einstellung und Loyalität zu mir", erklärte Paulina im weiteren Gespräch mit Promiflash. Anscheinend sollte sich Henrik auch eher Sorgen um seine Freundin machen. Denn im ersten Trailer war bereits zu sehen, wie Paulina mit einem der Verführer rumzüngelt.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, TV-Bekanntheit

RTL / Frank Fastner Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas, "Temptation Island V.I.P."-Paar

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

