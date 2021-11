Sarah Engels (29) gibt erneut Einblicke in ihre Schwangerschaft! Im Juni verriet die ehemalige DSDS-Kandidatin, dass sie und ihr Mann Julian (28) zum ersten Mal gemeinsam Eltern werden. Auch dass sie sich auf ein Töchterchen freuen, gab die brünette Schönheit schon bekannt. Aus ihrer früheren Ehe mit Pietro Lombardi (29) hat sie zudem bereits ihren Sohn Alessio (6). Im Netz teilte Sarah jetzt eine Collage, die ihren Babybauch im Verlauf der vergangenen Monate zeigt.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die "Genau hier"-Interpretin nun eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, die verdeutlicht, wie ihr Bauch während der Schwangerschaft immer größer wurde. "Wahnsinn, zu sehen, zu was der Körper einer Frau in der Lage ist", schrieb die Schwangere verblüfft unter ihrem Post. Sarah konnte außerdem selbst kaum fassen, wie unterschiedlich ihre Körpermitte auf den Bildern aussehe. "Ich bin stolz auf meinen Körper und auf das, was er leistet und vor allem unfassbar dankbar, dass er uns dieses Wunder schenkt", betonte sie.

In den Kommentaren brachten anschließend viele Follower und Berühmtheiten ihre Begeisterung über den Beitrag der gebürtigen Kölnerin zum Ausdruck. "Wunderschön", schrieb beispielsweise Jennifer Frankhauser (29) – und Susan Sideropoulos (41) fügte hinzu, dass die werdende Zweifach-Mama wirklich zauberhaft aussehe. Auch den Fans gefiel das besondere Foto der Schwangerschaft sehr gut. "Immer wieder ein Wunder", stimmte ein User der Sängerin zu.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels bei ihrer Babyparty

Getty Images Sarah Engels im September 2021 in Köln

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels im August 2021

