Cheyenne Ochsenknecht (21) gönnt sich eine Auszeit mit ihrer Familie! Im vergangenen März sind das Model und sein Partner Nino zum ersten Mal Eltern geworden: Ihre Tochter Mavie erblickte das Licht der Welt. Seitdem versorgt die Tochter von Uwe (65) und Natascha Ochsenknecht (57) ihre Community im Netz regelmäßig mit neuen Baby-Updates. Jetzt macht Cheyenne mit ihrem Nachwuchs einen ganz besonderen Ausflug: Sie ist mit Mavie nach Mallorca geflogen!

"Los geht's – und zwar an einen ganz besonderen Ort", notierte die 21-Jährige in ihrer Instagram-Story und gab dabei preis, dass die Baleareninsel für sie eine total emotionale Bedeutung habe. Der Grund? Cheyenne selbst habe im Kindesalter dort laufen gelernt. Dementsprechend freue sie sich auch total darauf, nun mit ihrem Töchterchen Zeit in dem Urlaubsort zu verbringen. "Ich werde ihr alles dort zeigen, so wie meine Eltern es damals mit uns gemacht haben. Meine kleine Familie und ich in meiner zweiten Heimat", schwärmte die Neu-Mama voller Vorfreude.

Zusätzlich stellte Cheyenne klar, dass es Mavie und ihr gesundheitlich mittlerweile wieder viel besser gehe: Vergangene Woche klagte sie darüber, dass ihre Tochter einen stark verschleimten Husten habe – und wenige Tage später erwischte es die Influencerin auch noch selbst: Sie hatte eine Mandelentzündung. "Mavie und ich sind wieder gesund. Sie muss nur noch zwei Mal am Tag inhalieren", berichtete die gebürtige Münchnerin nun in ihrer Story.

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht im Juli 2019 in Berlin

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Freund Nino und ihrer Tochter Mavie im Oktober 2021

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im August 2021

