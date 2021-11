Peter Wollny (28) ist seit einigen Monaten Vater von Zwillingen – wie geht es ihm damit eigentlich? Im Mai brachte Sarafina (26) die gemeinsamen Söhne Emory und Casey per Kaiserschnitt auf die Welt. Seitdem gibt die Die Wollnys-Bekanntheit regelmäßig Einblicke in ihren neuen Alltag mit zwei Babys, während Peter sich eher zurückhält. Doch nun schilderte auch er seine Gefühlslage: Wie ist das Leben mit Ehefrau und Zwillingen so?

Auf Instagram durften die Fans Peter jetzt Fragen stellen. Natürlich interessierten seine Follower sich besonders für seinen neuen Papa-Alltag. So wollte ein User von ihm wissen, ob er glücklich mit Sarafina und den gemeinsamen Söhnen ist. Seine eindeutige Antwort: "Ja, sicher bin ich glücklich, mehr als glücklich." Offenbar machte er mit dieser Antwort auch seine Frau glücklich. Diese repostete seine Story und versah den Beitrag mit den Worten "Ich liebe dich".

Die Geburt seiner Twins scheint das Ehepaar noch näher zusammengebracht zu haben. "Es ist perfekt, so wie es ist, wir sind vollständig. Du bist der beste Papa [...] Ich weiß, dass ich mich immer auf dich verlassen kann", schwärmte Sarafina erst kürzlich von ihrem Liebsten.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihrem Sohn Emory, September 2021

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollnys Zwillinge Emory und Casey im November 2021

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny und ihr Mann Peter, TV-Stars

