So brav und schick sind Måneskin selten unterwegs. Die Gewinner-Band des Eurovision Song Contest 2021 begeistert Millionen von Fans nicht nur mit Songs wie "Wanna Be Your Slave" und "Mammamia" und rockigen Performances auf der Bühne – auch ihr außergewöhnlicher Style kommt bei vielen besonders gut an. Die vier Italiener zeigen sich gerne in knappen Outfits und auch die Jungs schlüpfen mal in einen Rock oder greifen zu sexy Strapsen. Bei den American Music Awards war dieser Anblick demnach ziemlich überraschend: Frontsänger Damiano David (22) und seine Bandkollegen kamen ultraschick mit Anzug und Fliege.

Der 22-Jährige, Thomas Raggi (20), Ethan Torchio (21) und sogar Bassistin Victoria De Angelis (21) haben sich für die Verleihung mächtig in Schale geschmissen und so wenig Haut wie lange nicht mehr gezeigt. Unter schwarzen Sakkos trug die gesamte Gruppe ein weißes Hemd samt Fliege. Bei ihrem Make-up setzten die Römer hingegen auf den altbewährten Look – denn ihre Augen hatten alle vier mit tiefschwarzen Kajalstrichen betont. Noch vor etwas mehr als einer Woche bei den MTV EMAs in Budapest hatten Måneskin den Red Carpet allerdings in superheißen Outfits unsicher gemacht. Damiano poste vor den Fotografen im knappen Lederhöschen und bauchfrei.

Doch warum hat sich Victoria eigentlich wie ihre männlichen Kollegen für einen Anzug entschieden und nicht für ein extravagantes Abendkleid? Mit ihrer Kleidung verfolgen die Musiker eine ganz besondere Mission. "Die Grenzen zwischen den Geschlechtern fangen eben schon mit der Banalität an, dass Mädchen rosa tragen sollen und Jungen blau", betonten sie gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Mit dem Auftritt in identischen Anzügen setzten Damiano und Co. einmal mehr ein Zeichen für geschlechterneutrale Kleidung.

Getty Images Måneskin bei den American Music Awards 2021

Getty Images Ethan Torchio, Thomas Raggi, Damiano David und Victoria De Angelis bei den MTV EMAs 2021

Getty Images Ethan Torchio, Damiano David, Thomas Raggi und Victoria De Angelis bei den American Music Awards

