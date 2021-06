Ethan Torchio (20) löst Schnappatmung bei den Fans aus! Vor wenigen Wochen konnte die italienische Rockband Måneskin ihren großen internationalen Durchbruch feiern. Seit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest sind Frontmann Damiano David (22) und Co. in aller Munde und touren derzeit für eine Promotour durch ganz Europa. Nach ihrem Zwischenstopp in Berlin sind die vier mittlerweile in Schweden angekommen. Bei den Vorbereitungen für einen Auftritt hat sich Drummer Ethan nun besonders sexy gezeigt – in Unterhose inklusive XXL-Beule.

Für ein Fotoshooting samt Musiksession in Göteborg haben sich die Bandmitglieder allesamt in knallpinke Roben geschmissen. Bevor es auf die Bühne ging, gab es für die Fans allerdings noch ein paar Einblicke hinter die Kulissen. In der Garderobe wurde Ethan dabei von seinen Freunden gefilmt – und zwar halb nackt, nur in Unterhose. Der Schlüpfer war nicht nur pink wie sein späteres Outfit, sondern zudem hauteng. Im Schritt zeichnete sich deshalb eine beeindruckende Wölbung ab, die der 20-Jährige ungeniert vor der Kamera präsentierte. Auch seinen trainierten Oberkörper und seine knackige Kehrseite zeigte der Römer in der Sequenz ziemlich stolz.

Die ESC-Abräumer haben hinsichtlich ihrer Kleidung eine ganz spezielle Mission und legen dabei absolut keinen Wert auf die Meinung anderer. Bassistin Victoria De Angelis verriet gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass sie die Geschlechtergrenzen überwinden wollen. "Die Grenzen zwischen den Geschlechtern fangen eben schon mit der Banalität an, dass Mädchen rosa tragen sollen und Jungen blau", erklärte sie. Kein Wunder also, dass die Bandmitglieder bei diesem Auftritt allesamt auf die pinkfarbenen Outfits setzten.

Anzeige

Instagram / maneskinofficial Victoria De Angelis und Damiano David von Måneskin

Anzeige

Instagram / maneskinofficial Musiker Ethan Torchio

Anzeige

Getty Images Die Band Måneskin beim ESC

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de