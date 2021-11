Für Cardi B (29) stehen ihre Kids an erster Stelle! Die Rapperin hostete am Sonntagabend die American Music Awards 2021 in Los Angeles. Die Gastgeberin der Preisverleihung begeisterte in mehreren verschiedenen Looks und durfte sich später auch noch selbst über einen der begehrten Awards freuen. Nach einem erfolgreichen Abend ging es für die Musikerin dann ganz schnell zurück nach Hause zu ihren Kindern.

Bereits auf dem roten Teppich der Veranstaltung war für Cardi klar, wie das Ende des Abends für sie aussehen wird: "Sobald ich hier fertig bin, gehe ich direkt heim zu meinen Babys", verriet die Sängerin gegenüber People. Sie erzählte: "Letzte Woche waren meine beiden Babys zur gleichen Zeit krank und das hat mich wirklich wahnsinnig gemacht! Es sind viele Tränen geflossen." Inzwischen gehe es den Kleinen aber wieder besser, also könne sie ohne Probleme zur Arbeit gehen.

Cardi und ihr Ehemann Offset (29) haben zwei gemeinsame Kinder: Eine Tochter und einen Sohn. Erst vor wenigen Tagen zeigte die 29-Jährige im Netz, wie groß die dreijährige Kulture Kiari Cephus (3) inzwischen ist. Ihr Sohn, dessen Name bisher nicht bekannt ist, kam erst im September auf die Welt.

Getty Images Cardi B mit ihrer Tochter Kulture Kiari Cephus, Juni 2020 in Beverly Hills

Getty Images Cardi B bei den American Music Awards 2021

Backgrid / ActionPress Cardi B mit ihrem Mann Offset und ihrer Tochter Kulture Kiari

