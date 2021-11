Familienglück im Hause Katzenberger-Cordalis! Daniela Katzenberger (35) und Lucas Cordalis (54) sind seit August 2015 Eltern der kleinen Sophia (6). Seitdem teilen die Kultblondine und ihr Mann ihr Leben als Familie nur allzu gerne auf Social Media – egal, ob im Alltag beim Zähneputzen oder im Urlaub beim Sonnenbaden. Jetzt meldeten sich Dani und Lukas mit einem süßen Familien-Pic im Netz.

Sowohl Lucas als auch Dani posteten das Knutschbild auf ihrem jeweiligen Instagram-Kanal. Während Papa Lucas lässig in der Mitte sitzt und einen Kussmund in Richtung Kamera macht, küsst ihn seine Frau verliebt auf die eine Wange und sein Töchterchen auf die andere. Der Wahl-Mallorquiner wählte dazu die Worte: "So kann man es aushalten. Meine beiden größten Schätze an der Seite" und fügte ein Herzchen und den Hashtag '"Familie" hinzu. Zahlreiche User hinterließen ein Like und kommentierten den Beitrag fleißig.

Die 35-Jährige wählte eine kürzere Bildbeschreibung. Dani schrieb, dass sie und Sophia ihren Lucas lieben. Dabei ersetzte sie das Wort "lieben" durch ein rotes Herz. Im Gegensatz zu ihrem Liebsten stellte sie jedoch die öffentliche Anzeige der Anzahl der Likes aus und sperrte auch die Kommentarfunktion.

Anzeige

Facebook / katzenberger.daniela Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia im September 2021

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia im Juli 2021

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de