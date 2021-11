Kirsten Dunst (39) im Liebes-Talk! Die Schauspielerin spricht nicht oft über ihr Privatleben. Die Beauty durfte dieses Jahr ihren zweiten Nachwuchs mit "Fargo"-Darsteller Jesse Plemons (33) auf der Welt begrüßen. Beide Schwangerschaften hielt sie lange geheim. Auch die Beziehung mit ihrem Verlobten hält die Beauty eigentlich eher privat. Doch jetzt plauderte sie ein interessantes Detail aus: Kirsten und Jesse werden bald heiraten!

In der Talkshow "Jimmy Kimmel Live!" quatschte die Zweifach-Mama über ihre Hochzeitspläne – und erklärte auch, warum sie Jesse noch nicht das Jawort gegeben hat: "Ich wurde halt immer schwanger und ich möchte meine Hochzeit genießen. Ich will trinken können und Spaß haben. Wir werden es sehr bald tun", erzählte Kirsten dann überraschend. Die Fans der "Marie Antoinette"-Darstellerin dürfen sich also wohl bald über weitere Liebes-News freuen.

Außerdem schwärmte sie total von ihrem Jesse: "Er ist mein Lieblingsschauspieler. Ich habe Kinder mit ihm, also mag ich ihn sehr gerne", witzelte Kirsten daraufhin. Die Turteltauben lernten sich am Set von "Fargo" kennen. Auch für den Streifen "Power of the Dog" standen sie gemeinsam vor der Kamera. Das Paar funktioniert also nicht nur im Privatleben miteinander.

Getty Images Kirsten Dunst im November 2021 in Los Angeles

Getty Images Jesse Plemons und Kirsten Dunst, Schauspieler

Getty Images Kirsten Dunst, Schauspielerin

