Kurz vor Heiligabend wartet auf die Bares für Rares-Fans noch mal eine ganz besondere Ausstrahlung! Seit Jahren begeistert die beliebte Trödelshow mit Moderator Horst Lichter (59) ein breites Publikum. So rätseln fast täglich Zuschauer vor den TV-Bildschirmen mit, wie viel Geld ein Verkäufer für sein Sammlerstück mit nach Hause nimmt oder ob die Händler ein Schnäppchen ergattern. Zu Weihnachten soll es nun eine Special-Folge geben – und zwar mit Promi-Alarm!

Wie aus einer offiziellen Pressemitteilung des Senders ZDF hervorgeht, wird pünktlich zur Weihnachtszeit am 22. Dezember keine Geringere als Cathy Hummels (33) einen besonderen Gegenstand den Händlern vorstellen. Gemeinsam mit ihrer Freundin möchte die TV-Bekanntheit ein außergewöhnliches asiatisches Objekt loswerden. Welchen Wert sich die Schönheit für ihr Mitbringsel erhofft und ob sie einen der Antiquitäten-Liebhaber überzeugen kann, bleibt abzuwarten.

Wer sich nicht so lange gedulden kann, für den gibt es bereits am kommenden Mittwoch eine Sonderfolge von Schloss Drachenburg. In dieser Episode wird nämlich Journalist und "Hart aber fair"-Bekanntheit Frank Plasberg (64) ein leuchtendes Objekt vorstellen, welches seit seinem letzten Umzug im Keller einstaubt.

Anzeige

ZDF/Sascha Baumann Horst Lichter von "Bares für Rares"

Anzeige

Getty Images Cathy Hummels bei "Unter uns", August 2021

Anzeige

ActionPress Frank Plasberg im Dezember 2018 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de