Sie zeigt ganz stolz ihre Schwangerschaftsrundungen! Im Sommer dieses Jahres verkündete Christina Ricci (41) ihren Fans eine ziemlich süße Nachricht: Die Schauspielerin und ihr mittlerweile angetrauter Ehemann Mark Hampton erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Seitdem präsentiert die Beauty stolz ihren immer größer werdenden Babybauch im Netz – so wie jetzt: Christina posiert auf Social Media mit einer beinahe komplett nackten Babykugel!

Via Instagram teilt die 41-Jährige einen Behind-the-Scenes-Schnappschuss für eine Kampagne einer berühmten Modemarke. Mit ausdrucksstarkem Make-up und einer stylishen Frisur blickt die werdende Mama mit hypnotisierendem Blick in die Kamera. Absoluter Hingucker ist dabei ihr deutlich sichtbarer Babybauch, den sie lediglich in einen kuscheligen Cardigan hüllt. "Ich und mein Baby", betitelt Christina ihren Beitrag simpel. Ihre Fans flippen bei diesem Anblick regelrecht aus und hinterlassen unter dem Beitrag etliche Herz-Emojis und liebe Worte.

Allzu lange dürfte es bei der "The Addams Family"-Darstellerin aber nicht mehr dauern. In einem Interview verriet sie erst kürzlich, dass sie bereits im neunten Monat sei. Aus diesem Grund habe sie auch ihren Mark noch dieses Jahr so schnell heiraten wollen. "Wir wollten es flott hinter uns bringen. Das war keine ausgefallene Hochzeit", erklärte sie in der US-TV-Show The Talk.

Getty Images Christina Ricci und Mark Hampton im November 2021

Getty Images Christina Ricci, Hollywoodstar

Instagram / riccigrams Christina Ricci im November 2021

