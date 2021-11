Germany's next Topmodel setzt auf immer mehr Diversität! Schon in den vergangenen Jahren hatte Heidi Klum (48) deutlich gemacht, dass in ihrer Sendung mehr als nur ein Typ Frau erwünscht ist – egal, ob klein, groß oder kurvig ist alles erlaubt. Ganz nach diesem Motto will die Modelmama wohl auch in der kommenden Staffel wieder vorgehen: Wie jetzt bekannt wird, tritt 2022 sogar ein Mutter-Tochter-Duo an!

Das verriet Heidi offenbar selbst auf einer GNTM-Pressekonferenz. Stolz verriet 48-Jährige, dass ihre Kandidatinnen in diesem Jahr so divers wie nie seien. "Es gibt kleine, sehr große, kurvige, schlanke, junge und ältere Teilnehmerinnen. Die Kleinste ist 1,54 m, die Größte ist 1,93 m. Die Kleidergrößen gehen von 30 bis 54. Unsere Jüngste ist 18, die Älteste 68!" Der absolute Hammer: Kommendes Frühjahr stellen sich auch eine Mutter und deren Tochter der Herausforderung: "Das wird superspannend, ich meine, die beiden treten natürlich trotzdem gegeneinander an. Ich finde beide toll, aktuell kann ich noch nicht sagen, wer die Nase vorne hat!"

Weil in der kommenden Staffel auch einige ältere Teilnehmerinnen am Start sind, hat sich Heidi noch etwas überlegt: Die Frau von Tom Kaulitz (32) will ihre Anwärterinnen nicht mehr als "ihre Mädchen" bezeichnen. Trotz ihrer unterschiedlichen Altersgruppen will sie die Models aber nicht verschieden behandeln: "Ich berücksichtige nicht, dass sie älter sind, weil es eine Competition ist. Die müssen das genauso machen wie die Jüngeren. Sonst wäre es unfair!"

