Yeliz Koc (28) lässt ihren Ideen freien Lauf! Vergangenen Monat wurde die Influencerin zum ersten Mal Mutter. Ihren Fans gewährt sie seitdem gerne Einblicke in ihren neuen Alltag mit Baby. Und diesen meistert die 28-Jährige mit viel Erfindungsreichtum. Erst vor Kurzem präsentierte sie im Netz ihre selbst gebastelte Version eines Wickeltischs auf der Waschmaschine. Jetzt zeigte Yeliz, welchen Gegenstand sie noch umfunktioniert hat.

"Wieso bin ich nicht schon vorher drauf gekommen", freute sich die Neu-Mama am Dienstag in ihrer Instagram-Story. Zu sehen waren ihr Badezimmer und eine Stange, an der sie die kleinen Kleidungsstücke ihrer Tochter Snow Elanie aufgehängt hatte. "Ich habe den Handtuchhalter zur Kleiderstange gemacht", klärte Yeliz ihre Follower auf. In der sich darunter befindenden Badewanne waren weitere Babykleidung, ein Wäschesack und Mülltüten zu sehen. "Weil alle fragen, wo ich mich jetzt wasche – ich habe eine Dusche und eine zweite Badewanne", erklärte die 28-Jährige.

Wenn sie jedoch mal ein Bad nehmen wolle, mache Yeliz alles aus der gezeigten Wanne raus. Sie fühle sich nämlich in dem gezeigten Badezimmer wohler als in ihrem anderen. "Aber momentan gehe ich sowieso nur duschen, weil es schneller geht", verriet die ehemalige Bachelor-Kandidatin.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Oktober 2021

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz-Koc im November 2021

