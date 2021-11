Gefühlsupdate von Melissa Damilia (26)! Seit Wochen halten sich die Gerüchte um eine mögliche Trennung zwischen der ehemaligen Bachelorette und ihrem Auserwählten Leander Sacher (24). Angefacht wurden diese dadurch, dass die zwei alle Pärchenbilder von ihren jeweiligen Social-Media-Profilen entfernt haben, sich gegenseitig entfolgt sind und Melissa zudem kryptische Zeilen teilte, die Fan-Vermutungen zufolge auf Leander anspielten. Nun meldete sich die Beauty erneut im Netz und verriet, wie es ihr zurzeit geht.

Melissa macht derzeit mit ihren Mädels einen Städtetrip durch Mexiko. Regelmäßig meldet sie sich bei ihrer Community mit Urlaubsfotos und -videos. In einem Q&A erkundigte sich ein Follower nun nach dem Gemütszustand der Brünetten. Melissa antwortete in ihrer Instagram-Story: "Gestern und heute habe ich mich nicht gut gefühlt. Irgendwie überkommen mich auf Reisen immer die Gefühle", erklärte die TV-Bekanntheit. Weiter erzählte sie, dass sie aktuell vieles beschäftige. "Man hinterfragt so vieles und ich habe Angst, in Deutschland in eine Art Lebensstillstand zu verfallen."

Dennoch sieht Melissa hoffnungsvoll in die Zukunft. "Wer weiß, was das nächste Jahr bringt [...] es gibt immer ein Auf und Ab – nach dem Regen kommt die Sonne", gab sie sich optimistisch. Leander postete derweil zahlreiche Aufnahmen aus Frankreich und besuchte ein Event der Luxusmarke Dior.

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia, Ex-Bachelorette

Instagram / melissadamilia Melissa und Leander im März 2021

Instagram / leander_sacher Leander Sacher, Bachelorette-Boy

