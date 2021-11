Evanthia Benetatou (29) möchte auf die große Bühne! Die Düsseldorferin ist vor allem durch ihre Teilnahme an Realityshows wie Der Bachelor, Promi Big Brother, Promis unter Palmen oder "Festspiele der Reality Stars" bekannt. Für besonders viel Aufsehen sorgte sie aber mit ihrem Das Sommerhaus der Stars-Auftritt 2020, bei dem sie und ihr einstiger Verlobter Chris Broy (32) sich heftig mit ihren Mitbewohnern gestritten hatten. Doch Eva hätte auch mal Lust auf ein etwas anderes TV-Format: Sie möchte gerne bei The Masked Singer mitmachen!

In ihrer Instagram-Story erzählte die 29-Jährige, dass sie vermutet, dass ihr die Teilnahme an der Gesangs- und Rate-Show sehr viel Freude bereiten würde. Sie liebe es zu singen und wollte auch früher als Kind Sängerin werden. "Ich bin kein Profi, aber es macht mir einfach Spaß und es ist mein Ausgleich, um mal aus dem Alltag und dem Chaos zu flüchten", erklärte die Influencerin genauer. Außerdem himmle ihr Sohn sie dann immer an: "Das ist das größte Geschenk."

Dass das Singen kein allzu großes Neuland für sie ist, hatte Eva bereits Anfang des Jahres deutlich gemacht. Sie nahm einen Song auf, um darin ihre Schwangerschaft zu verkünden. Ihren Fans schien das zu gefallen: Innerhalb weniger Tage wurde das Instagram-Video zu ihrem Lied "Teil von mir" über 600.000 Mal angeklickt.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidatin 2020

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou in Griechenland 2021

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Influencerin

