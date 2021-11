David fühlt sich sehr hintergangen. In der sechsten Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick lernte der Blondschopf Nicole vor dem Traualtar kennen und nahm sie zur Frau. Über ein Jahr lang gingen die beiden gemeinsam durchs Leben. Dann scheiterte die Beziehung jedoch. Inzwischen ist Nicole wieder vergeben – an René. Das hat David anscheinend aber noch nicht verkraften können.

Auf Instagram meldete er sich nach einer längeren Netzpause zurück und machte deutlich, dass er sich von seiner Ex und ihrem Neuen hintergangen fühlt. "Von dir René bin ich einfach nur enttäuscht", schrieb er und offenbarte, dass die beiden Männer sogar eine freundschaftliche Beziehung zueinander gehegt hätten. "Ich habe dir meine Probleme anvertraut, während du in der Zeit bereits meine Frau getröstet hast...", prangerte David ihn an. Aber auch Nicoles Verhalten habe ihn sehr enttäuscht.

"Im April habe ich meine Sachen aus der gemeinsamen Wohnung rausgeholt. Zu dem Zeitpunkt haben wir uns darauf geeinigt, im Guten auseinanderzugehen und die Scheidung unkompliziert abzuwickeln, damit jeder schnell zu seinem alten Leben zurückkehren kann. Doch leider wurde ich eines Besseren belehrt...", deutete er an. Was aber genau vorgefallen ist, behielt David vorerst für sich.

Instagram / renef.ries Nicole und René, ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer

Sat.1 David und Nicole im Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / renef.ries Nicole und René, Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten

