Dieses Liebesdreieck überraschte die Zuschauer! Bei Temptation Island V.I.P. ist es die Aufgabe der Verführer, die vergebenen Damen um den Finger zu wickeln. Single-Boy Dominik Brcic ist das in der aktuellen Staffel fast ein bisschen zu gut gelungen: Mit Emmy Russ (22) und Paulina Ljubas (24) finden ihn gleich zwei Kandidatinnen sehr interessant – Eifersucht inklusive! Gegenüber Promiflash erklärte Dominik, wieso er sich schließlich für Paulina entschied.

"Nach einigen Gesprächen mit Paulina habe ich gemerkt, dass es bei ihr und mir einfach mehr funkt", erzählte der ehemalige Are You The One?-Kandidat im Promiflash-Interview. Er habe sich ihr gegenüber besser öffnen können: "Man kann mit Paulina über alle möglichen Themen sprechen und ich hab mich verstanden gefühlt, was mir bei Emmy einfach gefehlt hat." Zudem habe es schon vor dem Einzug in die Villa zwischen ihm und der brünetten Beauty geknistert: "Ich habe gemerkt, dass wir nur durch Augenkontakt miteinander geflirtet haben. Unsere Blicke sind nicht voneinander weggewichen."

Überhaupt zeigte sich Dominik überzeugt davon, Paulinas Partner Henrik Stoltenberg in nichts nachzustehen – im Gegenteil: "Mir kann man auf jeden Fall zu 100 Prozent vertrauen und habe zu jeder Zeit ein offenes Ohr für meine Partnerin. Im Gegensatz zu Henrik, der weiß noch nicht richtig, was er mit sich und seinem Leben anfangen möchte." Er habe sich mit Paulina vom ersten Moment an gut verstanden und sei sich sicher, der Richtige an ihrer Seite zu sein, betonte Dominik.

Dass Emmy so eifersüchtig reagierte, als er sich Paulina zuwandte, habe ihn ein wenig gefreut, gab der Beau zu: "Um ehrlich zu sein, fand ich das süß und es hat mir natürlich geschmeichelt, weil man ja daran erkennt, dass ich Interesse in Emmy geweckt habe." Dennoch sei es etwas befremdlich gewesen, dass die vergebene Blondine solche Emotionen zeige, fügte er hinzu. Das liege womöglich auch an der Partystimmung, die in dieser Staffel in der Frauenvilla herrscht: "Wir haben halt die Qualität, fette Partys zu feiern und wollen den Mädels das Gefühl geben, dass sie sich bei uns wohlfühlen können."

Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ im August 2021

Anzeige

RTL / Frank Fastner Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas, "Temptation Island V.I.P."-Paar

Anzeige

RTL / Frank Fastner Dominik Brcic, "Temptation Island V.I.P."-Verführer

RTL Dominik Brcic, Paulina Ljubas und Emmy Russ bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de