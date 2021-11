Denise-Jessica König (28) versteht die Welt nicht mehr! Bei Bachelor in Paradise begab sich die Münchnerin auf die Suche nach ihrem Mister Right. Nachdem sie mit Gustav Masurek (32) und Neuzugang Miro Slavov (31) keine gemeinsame Zukunft sah, versuchte sie ihr Glück bei Zico Banach (30) – der konnte sich mit der Tennisspielerin aber höchstens "eine Bumsgeschichte" vorstellen. Die Abfuhr war für Denise nicht leicht zu verkraften – sie landete in einem regelrechten Gefühlschaos!

Nach ihrem Auszug aus der TV-Villa lässt Denise die Situation in ihrer Instagram-Story noch mal Revue passieren und stellte dabei fest: "Das bin halt einfach ich. [...] Die Sprudelflasche läuft über und es sprudelt aus mir heraus!" Gerade in solchen Momenten wünsche sich die Blondine allerdings manchmal auch einfach den Mund zu halten – stattdessen nimmt sich die Beauty aber alles zu sehr zu herzen. "Aber ich bin nun mal so, wie ich bin - und ich bin nicht perfekt", stellte Denise klar.

Zu den kleinen Ausrastern, die hin und wieder vorkommen können, steht die Schönheit allerdings voll und ganz. "Wenn es nötig ist, entschuldige ich mich auch, wenn ich einen Fehler gemacht habe", erklärte Denise. Manchmal wünsche sie sich aber lieber direkt ein Herz aus Eis, bevor ein unnötiges Gefühlsdrama ausbricht. "Aber, jemand der ein Herz aus Eis hat, der fühlt halt auch nicht. Und das Schönste im Leben sind ja nun mal auch Gefühle", stellte Denise abschließend fest.

Instagram / denisejessica.king Denise-Jessica König, September 2021

Instagram / denisejessica.king Influencerin Denise-Jessica König

Instagram / denisejessica.king Denise-Jessica König, Reality-Sternchen

