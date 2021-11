Am kommenden Freitag ist es endlich so weit, dann feiert "Geh aufs Ganze!" nach 24 Jahren sein großes TV-Comeback! Nach seiner Promi Big Brother-Teilnahme in diesem Sommer kündigte Jörg Draeger (76) an, eine Neuauflage seiner einstigen Kultsendung produzieren zu wollen. "Geh aufs Ganze!" hatte von 1992 bis 1997 zahlreiche Zuschauer vor die Bildschirme gelockt. Jetzt wird die erste Ausgabe der Comeback-Sendung ausgestrahlt. Jörg hofft drauf, an alte Erfolge anknüpfen zu können.

"Ich hoffe, [die Show] kommt gut an. Wenn es uns gelingt, dieselbe Magie wie vor 20 Jahren wieder herzustellen, dann wird der Funke auch zum Zuschauer vor dem Fernseher überspringen", zeigt der Talkmaster sich im Promiflash-Interview überzeugt von dem Konzept. Dabei setzt Jörg nicht nur auf die Fans von damals, sondern hofft darauf, auch neue Zuschauer für "Geh aufs Ganze!" begeistern zu können. "Wünschen würde ich mir natürlich, dass auch diejenigen die Show mögen, die viel zu jung sind, um aus dem geliebten Retrogefühl in die Sendung einzuschalten – und dann auch dranbleiben."

Doch egal wie viele Zuschauer letztendlich auch einschalten werden, der 76-Jährige freut sich einfach auf das Wiederaufleben seiner Sendung. "Ich habe die Show geliebt wie mein eigenes Baby. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ich damals bei Sat.1 auch machen konnte, was ich wollte", schwärmt er gegenüber Promiflash.

Anzeige

Sat.1 Jörg Draeger, Ex-"Promi Big Brother"-Kandidat

Anzeige

ActionPress Jörg Draeger, TV-Moderator

Anzeige

ActionPress Jörg Draeger als Moderator der Sendung "Geh aufs Ganze!"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de