Ist das etwa ein letzter Versuch, Kim Kardashian (41) zurückzugewinnen? Kanye West (44) und die Keeping up with the Kardashians-Beauty galten 2020 noch als das Traumpaar schlechthin. Ende des Jahres machten dann aber die ersten Spekulationen um eine gewaltige Liebeskrise die Runde – wenige Monate später bewahrheiteten sich die traurigen Gerüchte. Erst vor Kurzem machte der Rapper aber deutlich, um seine Ex kämpfen zu wollen – nun teilte Kanye on top auch noch ein Kussfoto!

Kürzlich sorgte Ye für Schlagzeilen, als er öffentlich behauptete, Gott würde ihn und die Mutter seiner vier Kinder wieder zusammenbringen. Nun legte er nach und postete in seiner Instagram-Story eine Throwback-Aufnahme, auf der er und die Unternehmerin sich zärtlich küssen. Damit dies ja nicht an Kim vorbeigehen kann, markierte er seine Verflossene auf der Story.

Kim reagierte bislang nicht darauf – die 41-Jährige soll aber auch längst wieder einen neuen Mann in ihrem Leben haben. Angeblich turtelt die Brünette mittlerweile mit dem Comedian Pete Davidson (28) und soll Feuer und Flamme für den 28-Jährigen sein.

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North und Saint und Kanye West

Instagram / flavorflavofficial Pete Davidson, Kim Kardashian, Flavor Flav und Kris Jenner

