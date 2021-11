Hinter Sophies Korb steckte noch mehr, als bei Bauer sucht Frau gezeigt wurde! Eigentlich hatte der Schafhalter Dirk gehofft, in der Kuppelsendung die perfekte Partnerin zu finden. Doch schon bei der ersten Interessentin, der Industriekauffrau Saskia, stellte er sich ungeschickt an und vergraulte sie mit einem fiesen Spruch. Auch Bewerberin Sophie reiste bereits nach zwei Tagen wieder ab – offenbar aus dem gleichen Grund. Doch das war nicht alles: Im Promiflash-Interview berichtet die 19-Jährige jetzt von einem klärenden Gespräch, das im TV nicht gezeigt wurde...

"Wir hatten einen Tag vorher auf einer Wiese einen Dreh, bei dem wir auch ein Gespräch hatten. Da ging es so ein bisschen um Interessen, wie so sein Leben aussieht, wie mein Leben aussieht, was man halt so vorhat...", schildert Sophie gegenüber Promiflash. "Da hat man schon sehr schnell gemerkt, dass er schon sehr genaue Vorstellungen hat: Dass die Frau quasi direkt mit auf den Hof muss. Man hat einfach gemerkt, dass das von den Interessen her gar nicht passt", erklärt die Hofdame weiter.

Außerdem ergänzt Sophie: "Man hat schnell gemerkt, dass da jetzt nicht so die Gemeinsamkeiten gewesen wären, dass man im Alltag auch mal was zusammen hätte unternehmen können." Doch obwohl das Problem für sie recht offensichtlich war, ging es Dirk da offenbar anders – er reagierte ganz schön bockig auf ihre Abfuhr! "Ich glaube, er hat tatsächlich nicht damit gerechnet, dass ich das dann so frühzeitig beendet habe und dass ich letzten Endes die zweite Frau war, die ihn zurückgewiesen hat", erläutert Sophie abschließend.

RTL Sophie und Dirk bei "Bauer sucht Frau" 2021

RTL Dirk und Sophie bei "Bauer sucht Frau" 2021

RTL / Stefan Gregorowius Inka Bause mit den "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Sophie, Elisabeth, Dirk und Saskia

