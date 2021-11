Gestern wurde in den USA traditionell Thanksgiving gefeiert. Das heißt für die meisten Amerikaner: Familienzusammenkünfte, Kuschelatmosphäre und Köstlichkeiten wie Truthahn und Apfelkuchen. So auch bei vielen Promis! Doch während sich Stars wie Miley Cyrus (29) zu Hause einkuschelten, genossen Reality-Größen wie Paris Hilton (40) und Kourtney Kardashian (42) das Erntedankfest lieber im Luxusurlaub. Auf Social Media teilten die Hollywood-Größen fleißig Eindrücke des wichtigen Feiertags. So unterschiedlich verbrachten die Celebritys Thanksgiving!

Tori Spelling (48) und Kourtney Kardashian verbrachten beide den Tag mit ihren Kindern. Fünffach-Mama Tori postete via Instagram ein Foto beim Kartoffelschälen mit ihren Töchtern Stella und Hattie. Sie verriet, dass die Mädels gerade dabei seien, Süßkartoffelauflauf vorzubereiten und sich dabei köstlich amüsieren. Dreifach-Mama Kourtney setzten in diesem Jahr an Thanksgiving auf Schnee! Die Reality-Bekanntheit verzückte ihre Community mit zahlreichen Aufnahmen ihrer Kids beim Ski- und Schneemobilfahren. In ihrer Story teilte sie zudem ein paar köstliche Feiertagsrezepte.

Priyanka Chopra (39) und Heidi Klum (48) meldeten sich im Netz mit verliebten Pärchenfotos. Priyanka veröffentlichte zwei Turtel-Pics mit ihrem Schatz Nick Jonas (29) und betonte, wie glücklich sie gemeinsam mit dem Sänger, ihrer Familie und ihren Freunden ist. Model-Mama Heidi lichtete sich verschmust mit Ehemann Tom Kaulitz (32) ab. "Ich bin jeden Tag so dankbar für dich", schrieb sie verliebt auf Instagram. Im Hintergrund sieht man verschwommen den Esstisch, der ganz klassisch mit Kürbissen, Maiskolben, Rosen und Geschirr in warmen Herbstfarben dekoriert ist.

Camila Cabello (24) und Paris Hilton zeigten sich ihren Followern allein. Auf dem Clip der "Havanna"-Interpretin entspannt die Brünette auf einer Couch mit ihren vielen Hunden. Trotz ihrer kürzlichen Trennung von Shawn Mendes (23) wirkt ihr Gesichtsausdruck auf dem Video relativ neutral. Im Netz betonte sie ihre Dankbarkeit für die Liebe und Unterstützung, die ihr von allen Seiten entgegengebracht wird. Hotelerbin Paris posierte in einem pinken Zweiteiler - zwar ohne Partner - für die Kameras, verbrachte den Tag People zufolge jedoch mit ihrem Ehemann Carter Reum auf Bora Bora.

Und wie genau verbrachte Popstar Miley Cyrus Thanksgiving? Die genoss die Zeit mit Mama Tish Cyrus (54) und Schwester Noah Cyrus (21). In typischer Miley-Manier gab es jedoch kein frommes Lächeln, sondern gespreizte Beine und eine rausgestreckte Zunge. "Dankbar", kommentierte sie den Post und sackte über eine halbe Million Likes ein.

Anzeige

Instagram / torispelling Tori Spelling mit ihren Kindern, Thanksgiving 2021

Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas, Thanksgiving 2021

Anzeige

Instagram / camila_cabello Camila Cabello, Thanksgiving 2021

Instagram / mileycyrus Tish Cyrus, Noah Cyrus und Miley Cyrus, Thanksgiving 2021

Instagram / parishilton Paris Hilton, Thanksgiving 2021

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz, Thanksgiving 2021

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Thanksgiving 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de