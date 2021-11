Vera Ora lässt ihre Tochter Rita (31) hochleben! Dass sich die Psychiaterin und die Sängerin sehr nahestehen, dürfte mittlerweile eigentlich jedem bekannt sein: In den vergangenen Jahren sprach die Musikerin schon des Öfteren über die enge Bindung zu ihrer Mutter. Vor wenigen Tagen soll sie ihr sogar ihren Partner Taika Waititi vorgestellt haben. Jetzt feiert Rita bereits ihren 31. Geburtstag – und zu diesem Anlass gratuliert Vera ihr mit einem süßen Video im Netz!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 57-Jährige einen Clip, in dem die "Falling to Pieces"-Interpretin im Kindesalter zu sehen ist. In dem Video tanzt und singt das Mutter-Tochter-Gespann zum Song "Last Thing On My Mind" von Steps – und scheint dabei total viel Spaß zu haben. Unter dem Posting richtet Vera natürlich auch ein paar rührende Zeilen an Rita. "Happy Birthday! [...] Ich liebe dich, meine immer tanzende Königin", schwärmt die Blondine.

Die Fans und Kollegen der amerikanischen The Masked Singer-Jurorin sind von dem süßen Geburtstagsgruß total begeistert – und zeigen das auch in der Kommentarspalte unter dem Posting. "Happy Birthday, Königin Rita! Was für eine coole Mama", schwärmt beispielsweise die Stylistin Violet Teriti. "Was für ein kostbarer Moment... Voller Liebe und Freude", notiert ein weiterer User.

Getty Images Taika Waititi und Rita Ora im Oktober 2021 in Hollywood

Getty Images Rita Ora mit ihrer Mutter Vera Sahatciu, Mai 2016

Getty Images Rita Ora, Sängerin

