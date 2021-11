Channing Tatum (41) als Limonaden-Junge? Eigentlich ist der 41-Jährige für seine Rollen in Filmen wie "Magic Mike" oder "21 Jump Street" bekannt. Doch abseits der Kamera ist auch er eben nur ein ganz normaler Mensch, der seinen väterlichen Pflichten vorbildlich nachkommt. Töchterchen Everly (8) stammt aus seiner Ehe mit Jenna Dewan (40). Für sein Kind tut der Hollywood-Hottie wohl alles – jetzt wurde Channing dabei gesichtet, wie er ihr beim Verkauf von selbst gemachter Limonade half!

Wie TMZ berichtete, diente der Step Up-Darsteller seiner Tochter als helfende Hand am Straßenrand von Los Angeles. An einem kleinen Stand, den sie "Evis Lemies" nannten, geschmückt mit bunten Ballons und einem lila Schild, gab Channing alles für die aufkommende Kundschaft – das zeigen Paparazzi-Bilder. Und die Kundschaft war richtig prominent! New Girl-Star Zooey Deschanel (41) blieb zusammen mit ihrem Freund Jonathan Scott (43) für einen kurzen Plausch und einen Becher frischer Limo.

Channing zeigte dabei richtigen Körpereinsatz. Mit dem bunt bemalten Schild tanzte er vor dem Limo-Stand herum und lockte so eine Menge Leute an. Auch Tochter Everly hüpfte umher, sichtlich zu Frieden über den vollen Erfolg von "Evis Lemis".

Instagram / channingtatum Channing Tatum mit seiner Tochter Everly

Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan im September 2017

Getty Images Zooey Deschanel, Schauspielerin

