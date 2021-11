Ana Ivanović (34) und Bastian Schweinsteiger (37) scheinen noch so verliebt zu sein wie am ersten Tag. Vor fünf Jahren heirateten die beiden Sportskanonen in Anwesenheit von 300 Gästen in Venedig. Gemeinsam hat das Paar zudem zwei Söhne, die 2018 und 2019 zur Welt kamen. Auch im Netz zeigen die beiden Turteltauben regelmäßig, wie glücklich sie miteinander sind. Jetzt teilte Ana eine neue süße Aufnahme von sich und ihrem Liebsten.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die brünette Schönheit nun das goldige Pärchenfoto, auf dem sie und Bastian ausgelassen lachen. "Dankbar. Glückselig. Gesegnet", betitelte die ehemalige Tennisspielerin den Schnappschuss schlicht und wünschte ihrer Community im Anschluss noch ein fröhliches Thanksgiving-Fest. Offenbar ist die Momentaufnahme jedoch schon etwas älter, denn Ana verwendete außerdem den Hashtag #throwback. Ähnlichen Fotos der Beauty zu urteilen, könnte das Bild von ihrem Besuch in Innsbruck im Oktober stammen.

In den Kommentaren unter dem Beitrag brachten anschließend viele Follower zum Ausdruck, wie schön das Bild des Paares sei. "Schönes Foto", "Der Basti und seine Ana – so süß ihr zwei" oder "Ihr seid ein großartiges Paar" lauteten nur einige Nachrichten der begeisterten Fans. Selbst Anna Lewandowska (33) schien sich über den Beitrag zu freuen. Robert Lewandowskis (33) Frau kommentierte das Foto nämlich mit vier Emojis mit Herzaugen.

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanović im Juli 2021

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic im Jahr 2020

Instagram / anaivanovic Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanović im Mai 2021

