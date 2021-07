Bastian Schweinsteiger (36) und seine Frau Ana Ivanovic (33) sind wahrlich unzertrennlich. Bereits seit sechs Jahren gehen der deutsche Kicker und seine serbische Frau gemeinsam durchs Leben. 2016 gaben die beiden Turteltauben sich schließlich in Venedig das Jawort und mit der Gründung einer eigenen Familie machten die Eheleute ihr Glück perfekt. Jetzt feierten die beiden Sport-Stars bereits ihren fünften Hochzeitstag.

Auf Instagram teilten die beiden Stars jeweils einen Beitrag, mit dem sie ihrem Partner zum Jahrestag gratulierten. Während Basti ein simples Selfie der Eheleute veröffentlichte, erinnerte sich Ana mit einem Schnappschuss vom Tag ihrer Hochzeit an diesen besonderen Tag zurück. "Alles Gute zum 5. Jahrestag, meine liebe Ana. Weiter zum nächsten [Jahrestag]", kommentierte der Fußballer das süße Pärchen-Foto. Auch in seiner Story veröffentlichte der 36-Jährige eine Aufnahme seiner schönen Frau und machte ihr noch gleich eine kleine Liebeserklärung: Neben den Glückwünschen zum Jahrestag schrieb der nämlich, dass er nichts als Liebe für die 33-Jährige empfinden würde.

Auch Ana fand auf ihrem Profil nur herzerwärmende Worte für ihren Mann. Zu der Momentaufnahme von ihrem Hochzeitstag, auf der sich die zweifachen Eltern romantisch in die Augen schauen, schrieb die Tennisspielerin: "So viele schöne Erinnerungen an diesen Tag vor fünf Jahren". Sie fuhr fort, dass sie jeden Tag mit dem Blondschopf genießen würde und bezeichnete die vergangene Zeit als "fünf perfekte Jahre".

Anzeige

Instagram / anaivanovic Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanović im Juni 2021

Anzeige

Instagram / bastianschweinsteiger Ana Ivanović im Juli 2021

Anzeige

Instagram / anaivanovic Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanović im Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de