Kim Kardashian (41) ist ganz vernarrt in ihre Kinder. Die Keeping up with the Kardashians-Beauty postet regelmäßig süße Schnappschüsse von North (8), Saint (5), Chicago (3) und Psalm (2). Ob beim Kuscheln, Spielen oder Feiern – die Community des Reality-TV-Stars bekommt in typischer Kardashian-Manier immer wieder Einblicke in das Leben der berühmten Familie. Erst kürzlich ließ Kim ihre Follower an der privaten Geburtstagsfete teilhaben, die die Kleinen für ihre Mutter schmissen. Nun zeigte sie stolz, wie groß ihre Kinder mittlerweile sind und widmete ihnen liebevolle Worte.

Auf ihrem Instagram-Profil postete Kim zwei Aufnahmen ihrer mittlerweile ganz schön gewachsenen Kids. Während Kims älteste Tochter North schon seit Längerem die Größte ist und sich auf dem Foto kleinmacht, hatte Saint offenbar einen kleinen Wachstumsschub. Kims jüngster Spross Psalm ist offenbar trotz Altersunterschied bereits fast so groß wie seine ein Jahr ältere Schwester Chicago. Diese bezaubert hingegen mit ihrer knuffigen Frisur und einem T-Shirt mit dem Gesicht von Popstar Britney Spears (39).

Über zwei Millionen Menschen gefiel der Beitrag. Unter den über 8.000 Kommentaren finden sich zahlreiche begeisterte Fan-Kommentare. Auch einige Promi-Bekanntheiten, wie Profi-Tennisspielerin Serena Williams (40), BFF Allison Statter und Schauspielerin Sara Foster (40) hinterließen herzliche Worte.

Instagram / kimkardashian Kinder von Kim Kardashian, November 2021

Instagram / kimkardashian Chicago West und Saint West, Kinder von Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern Psalm, Chicago, Saint und North

