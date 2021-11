In den vergangenen Monaten bekam Lisa Marie Straube ganz schön viel Hass auf Social Media zu spüren. Dies liegt nicht zuletzt an den sich hartnäckig in den Medien haltenden Gerüchten darüber, dass die Dortmunderin etwas mit Fußballer Mats Hummels (32) gehabt haben soll – der wiederum ist aber mit Cathy Hummels (33) verheiratet. Die Influencerin richtete sich jetzt mit ein paar emotionalen Worten an ihre Fans.

"Ich wollte mich mal generell bei allen Fanpages und Supportern bedanken, die mir ständig liebe Nachrichten schreiben und mich daran erinnern, dass es viel mehr Support und Liebe als Hass gibt", verkündete die Beauty in ihrer Instagram-Story. Es sei für sie schlimm zu sehen, was für schreckliche Dinge Menschen auf Social Media im Schatten der Anonymität von sich geben. "Ihr erinnert mich immer wieder in dunklen Momenten daran, den Kopf zu heben, Hate zu ignorieren und weiterzumachen", merkte die 21-Jährige an.

Lisas Leben scheint sich seit den Gerüchten um ihre vermeintliche Beziehung zu Mats wirklich um 180 Grad gedreht zu haben. Zuvor verdiente die Brünette ihr Geld als Tischtennisspielerin – heute hat sie einen blauen Haken bei Instagram und arbeitet inzwischen auch als Influencerin.

