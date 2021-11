Kanye West (44) hat mit seiner Noch-Ehefrau Kim Kardashian (41) noch nicht abgeschlossen! Seit einigen Wochen soll die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit den Comedian Pete Davidson (28) daten. Die beiden wurden sogar schon händchenhaltend abgelichtet! Ihrem Ex scheint das aber überhaupt nicht zu gefallen. Der Rapper ließ in den vergangenen Tagen vermehrt durchblicken, dass er wohl doch noch um seine Ehe kämpfen will. Jetzt kündigte Kanye an: Er will seine Familie wieder zusammenbringen!

Auf seinem Instagram-Account teilte der "Praise God"-Interpret an Thanksgiving ein Video, in dem er ein Gebet vorträgt. In dem Clip wird schnell klar, wie sehr Kanye, der mittlerweile unter dem Namen Ye bekannt ist, immer noch an der Mutter seiner vier Kinder hängt. "Alles, woran ich jeden Tag denke, ist, wie ich meine Familie wieder zusammenbringen und den Schmerz heilen kann, den ich verursacht habe", gestand er.

Auch bei einer Charity-Aktion in Los Angeles am vergangenen Mittwoch sprach der Musiker in einer Rede ganz offen über seine gescheiterte Ehe. "Wir machen alle Fehler. Ich habe Fehler gemacht. Ich habe öffentlich als Ehemann Dinge getan, die einfach nicht akzeptabel sind", gab er in einem Video zu, das momentan auf Twitter kursiert.

Getty Images Kanye West, Rapper

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

