Heidi Klum (48) zieht mit ihrer Muster-Kombi die Blicke auf sich! Die Germany's next Topmodel-Gastgeberin setzt sich gerne in Szene. Ob elegant oder sexy – das Model weiß genau, wie es bei Events Blitzlichtgewitter auslösen kann. Doch auch abseits des roten Teppichs liebt Heidi den großen Auftritt. In ihrer Wahlheimat Los Angeles wurde sie nun wild von Fotografen abgeknipst – wohl nicht zuletzt auch wegen ihrer mutigen Kleidungswahl.

Karo-, Leoparden- und Camouflage-Print passen nicht zusammen? Für Heidi schon - wie diese Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen. Als sie am Freitag in Los Angeles unterwegs war, konnte sie sich offenbar nicht für einen Style entscheiden und kombinierte einfach wild drauflos. Die 48-Jährige trug eine Bluse, einen Mantel und High Heels mit Leo-Muster und kombinierte dazu eine karierte Hose. Ihre große Camouflage-Tasche machte den wilden Look perfekt.

Heidi genießt gerade eine Auszeit von den GNTM-Dreharbeiten zur neuen Staffel und war an diesem Tag alleine unterwegs. Die Ehefrau von Tom Kaulitz (32) schien kein Problem mit den lauernden Paparazzi zu haben – ganz im Gegenteil: Sie machte den Gehweg kurzerhand zum Catwalk und präsentierte auf diese Weise ihren aufregenden Look. Wie gefällt euch Heidis Outfit? Verratet es in unserer Umfrage!

Backgrid Heidi Klum bei den GNTM-Dreharbeiten im November 2021 in Athen

Instagram / heidiklum Heidi Klum in Venedig

Getty Images Heidi Klum, November 2021

