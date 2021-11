Was steckt hinter dem The Voice of Germany-Exit von Anouar Chauech? Am Sonntagnachmittag hatte die Produktion den Fans mitgeteilt, dass das Talent aus dem Team von Sarah Connor (41) nicht weiter an der Show teilnehmen dürfe. Als Grund wurde angegeben, der Sänger habe gegen "die Werte der Sendung" verstoßen – mehr ist nicht bekannt. Die Fans des Formats sind von diesem Rauswurf total schockiert!

Auf dem Instagram-Profil der Sendung wird derzeit heiß diskutiert. Viele User können nicht verstehen, warum der Favorit die Show verlassen musste – und fordern eine genauere Erklärung von der Produktion: "Das könnt ihr nicht machen!", schimpfte ein Follower. Diesem Vorwurf entgegnete das Social-Media-Team von "The Voice" mit einem klaren Statement: "Können und müssen wir. Wir stehen für unsere Werte ein. Jederzeit, konsequent, und ausnahmslos. Bei unserer Entscheidung differenzieren wir nicht nach den Talenten. Nach dem Beliebtheitsgrad. Nach den Favoriten. Für einen respektvollen Umgang. Für Fairness. Für The Voice!"

Ob wohl noch ans Licht kommen wird, warum genau Anouar gehen musste und wie er gegen die Werte der Show verstoßen hat? Der Lockenkopf kündigte zumindest bereits an, seinen Fans alles erklären zu wollen. Auf Anfrage von Promiflash konnte die Produktion selbst keine weiteren Details bekannt geben.

Anzeige

ProSiebenSAT.1/Bastian Bochinski Sarah Connor bei "The Voice of Germany" 2021

Anzeige

Instagram / 1.amano Anouar Chauech mit Sarah Connor

Anzeige

Instagram / 1.amano "The Voice of Germany"-Kandidat Anouar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de