Leonard (36) und Caona Freier verraten alle Fakten zur anstehenden Geburt! Der Ex-Bachelor und die Restaurantbesitzerin erwarten aktuell ihr zweites Kind. Im Jahr 2014 bekamen sie ihre erste Tochter mit dem Namen Aurora. Im September kündigte Leo erneut tolle Neuigkeiten an: Caona ist wieder schwanger! Promiflash traf das Paar in Caonas Restaurant Tick-Tack in Stahnsdorf zum großen Baby-Talk. Im Interview plauderten Leo und Caona zum Beispiel aus, wie die Geburt ihres zweiten Kindes aussehen soll und ob der einstige Rosenverteiler seine Frau bei der Entbindung begleiten wird.

