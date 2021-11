Sorgt Paulina Ljubas (24) sich eigentlich um ihr Image? Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin ist aktuell bei Temptation Island V.I.P. zu sehen, wo sie ihre Beziehung zum Love Island-Casanova Henrik Stoltenberg auf die Probe stellt – indem sie mit den Verführern flirtet und viele feuchtfröhliche Partys feiert. Kurz gesagt: Paulina schlägt im Fernsehen ordentlich über die Stränge! Hat sie keine Angst, deswegen verurteilt zu werden?

Genau diese Frage beantwortete die Influencerin jetzt in ihrer Instagram-Story. "Nein", stellte sie klar: "Denn ich kann hocherhobenen Hauptes sagen: Ich war zu jeder Zeit einhundert Prozent ich selbst!" Zumindest in den bisher ausgestrahlten "Temptation Island V.I.P."-Folgen würde sie sich trotz des Schnitts absolut wiedererkennen. "So kennt mich auch jeder meiner Freunde", betonte Paulina außerdem.

Doch wenn man ihrem "Temptation Island V.I.P."-Kollegen Juliano Fernandez glauben mag, war das, was man bisher im TV von Paulina gesehen hat, noch längst nicht alles! Er deutete vor ein paar Tagen in seiner Instagram-Story an, dass die Beauty noch einige "Leichen im Keller" hätte. Was er damit bloß gemeint hat? Die Zuschauer müssen sich wohl noch ein bisschen in Geduld üben...

RTL / Frank Fastner Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im August 2021

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, "Temptation Island V.I.P"-Kandidatin 2021

