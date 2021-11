Was sich liebt, das neckt sich bekanntlich. Julian (28) und Bibi Claßen (28) sind wohl das beste Beispiel dafür. Die beiden Webstars stellten sich jetzt zusammen in die Küche, um Plätzchen zu backen – in der Weihnachtsbäckerei des Paars lief es aber nicht die ganze Zeit harmonisch ab. Julian und Bibi keiften sich während des Backens immer wieder gegenseitig an – es wurde wirklich ausgeteilt, was das Zeug hält.

Auf YouTube teilte die 28-Jährige jetzt ein Video aus der Backstube der Claßens. Darin albern sie miteinander herum und schon während sie den Teig anrühren, ist klar zu sehen: Bibi hat hier die Hosen an. "Bitte verbrauch nicht zu viel von den Zutaten, weil ich brauch die für die richtigen Plätzchen", warnt die Zweifach-Mama ihren Mann. Julian lässt sich das aber nicht von seiner Frau gefallen und neckt sie: "Du hast da fünf Gramm Butter zu viel genommen, meinst du der Keks wird noch was?" Bibi scheint mit ihrem Latein am Ende zu sein und schnauzt ihren Liebsten an: "Du bist einfach langsam und raubst mir den letzten Nerv!"

Die Beauty liebt ihren Julian aber auch mit all seinen Macken – das bewies sie erst vor wenigen Monaten, als sie auf Instagram ein paar emotionale Worte anlässlich ihres dritten Hochzeitstags teilte. "Danke für die schönste Zeit meines Lebens. Du bist mein Herz, meine Seele, mein Heute, mein Morgen, mein für immer und ewig", schwärmte sie von ihrem Mann.

YouTube / BibisBeautyPalace YouTube-Stars Julian und Bibi Claßen

Instagram / bibisbeautypalace Familie Claßen an Weihnachten 2019

Getty Images Julian und Bibi Claßen

