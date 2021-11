Es hat ihre Beziehung gestärkt! Bei #CoupleChallenge konnten die TV-Stars Marco Cerullo (33) und Christina Grass (33) den zweiten Platz belegen. Im Finale verloren sie nämlich gegen das bereits getrennte Pärchen Gina Beckmann und Cedric Beidinger. Im Promiflash-Interview blickten die Bachelor in Paradise-Bekanntheiten nun zurück auf ihre durchwachsene Zeit im Camp und können sagen: Christina und Marco bereuen ihre Teilnahme nicht – ganz im Gegenteil...

"Wir behalten das Format in sehr guter Erinnerung. Wir konnten beide neue Seiten des Partners kennenlernen und sind auch über uns hinaus wachsen. Ebenso hat es uns noch mehr zusammengeschweißt", betonten die Turteltauben gegenüber Promiflash. Christina und Marcos Liebe scheint demnach sogar noch stärker geworden zu sein! Trotz der tollen Zeit sind sie aber auch etwas traurig, nicht gewonnen zu haben. Denn die meisten Challenges absolvierten sie mit Bravour.

"Es ist natürlich schade, dass wir nicht den Sieg geholt haben. In so einem Finale kommen immer sehr viele Faktoren zusammen und am Ende entscheiden kleine Nuancen über den Sieg. Wir fühlen uns auch als zweiter Sieger super", erklärten die Influencer weiter. Den Erstplatzierten Gina und Cedric gönnen sie den Triumph trotzdem: "Es war eine absolut faire Challenge, die wir leider am Ende nicht für uns entscheiden konnten."

Anzeige

TVNOW / Frank Beer Marco Cerullo und Christina Grass, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

Anzeige

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Grass im Mai 2020

Anzeige

TVNOW / Frank Beer Cedric Beidinger und Gina Beckmann, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de