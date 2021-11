Dieser Unfall hat ihn bis heute ganz schön geprägt! Schauspieler George Clooney (60) ist seit Jahrzehnten ein erfolgreicher Star in Hollywood. Vor drei Jahren wurde der "Ocean's Eleven"-Darsteller allerdings in einen schrecklichen Unfall mit seinem Motorrad auf Sardinien verwickelt, bei dem ihn ein Auto angefahren hatte. In einem Interview erinnert sich George nun an den Schockmoment zurück und findet ehrliche Worte!

Dass der 60-Jährige heute noch am Leben ist, ist für den Hollywoodstar nämlich ein Wunder. "Ich habe darauf gewartet, dass meine Lichter ausgehen", verrät der Ehemann von Amal Clooney (43) gegenüber The Sunday Times. Dieses Gefühl hat den Leinwandhelden großes Unbehagen beschert. "Wenn man in der Öffentlichkeit steht, merkt man, wenn man am Boden liegt und denkt, es sei die letzte Minute seines Lebens, dass es für manche Leute nur eine Unterhaltung für ihre Facebook-Seite ist", erklärt George weiter.

Heute geht es dem Zwillingsvater glücklicherweise wieder gut – seitdem ist George auch nicht mehr auf ein Motorrad gestiegen, was er bereits kurz nach seinem Unfall angekündigte. "Ich hatte großes Glück, dass ich aus diesem Unfall heil herausgekommen bin. Das hat mich nach 40 Jahren offiziell von den Motorrädern geholt, was bedauerlich ist", erzählte er damals in einem Interview bei This Morning.

Getty Images Amal und George Clooney bei der Premiere von "The Tender Bar" in Los Angeles, Oktober 2021

Getty Images George Clooney, US-amerikanischer Schauspieler

Getty Images George und Amal Clooney im Juni 2018

