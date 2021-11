Gewagter Look! Das ehemalige Victoria's Secret-Model Elsa Hosk (33) hat in diesem Jahr sein erstes Kind zur Welt gebracht. Gemeinsam mit ihrem Freund Tom Daly könnte die Beauty aktuell kaum glücklicher sein. Auf ihren neusten Fotos präsentierte sie einmal mehr, dass sie ihre Babypfunde längst losgeworden ist. Doch nicht nur ihre superschlanke Silhouette, sondern auch ihr Outfit fiel ihrer Community ins Auge. Kann Elsa mit ihrem Look überzeugen oder ist sie in ein Fashion-Fettnäpfchen getreten?

Zu Anfang der Woche teilte die Blondine auf ihrem Instagram-Profil eine Fotostrecke. Auf den Pics sieht man die Blondine in verschiedenen Situationen in New York posieren. An diesem Abend schlüpfte Elsa in ein kurzes, rot-grün gemustertes Designerkleid mit tiefem Ausschnitt. Dazu kombinierte sie eine knallige rote Strumpfhose und Stilettos, ebenfalls in Rot. Sie selbst betonte, dass sie von dem Look begeistert sei.

Bis auf wenige Ausnahmen haben Elsas Fans und Freunde eine klare Meinung zum knalligen Dress des Models. Das Model Lily Aldridge (36) liebt den Fummel der Designerin Magda Butrym. Auch Kourtney Kardashian (42) hinterließ ein Like. Die deutliche Mehrzahl der Follower kam aus dem Schwärmen nicht heraus. Doch es gab auch einige kritische Stimmen: "Nun, nichts kann jemals wirklich schlecht an dir aussehen, aber nein. Diese Luxuskleidung sieht in der Kombination irgendwie billig aus", erklärte ein User.

Elsa Hosk, Model

Elsa Hosk, Model

Elsa Hosk, November 2021

