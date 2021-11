Sylvana Wollny (29) zeigt sich selbstbewusst! Die TV-Bekanntheit flasht schon seit einiger Zeit immer wieder die Fans mit ihrem erschlankten Körper. Denn vor ein paar Monaten hat sie ihren Kilos den Kampf angesagt und nahm mithilfe von gesunder Ernährung und Bewegung sichtlich ab. Gerne präsentiert sie sich nun in Sportbekleidung im Netz und gibt ihren Followern Einblicke – so auch jetzt: Sylvana verriet in einem Post ihre neue Kleidergröße!

In ihrer Instagram-Story teilte die 29-Jährige ein Video von sich, in dem sie ihre neuen Work-out-Klamotten zeigt. Um der Community Anhaltspunkte zu geben, wie die Teile ausfallen, offenbarte sie ihre Konfektionsgröße: "Ich trage Größe M, außer in den BHs, da trage ich Größe L." Wie viel Sylvana schon abgenommen hat, verriet sie jedoch bis jetzt noch nicht.

Dabei ist sie aber nicht die Einzige der Großfamilie, die in letzter Zeit abgespeckt hat. Auch ihre Schwester Sarafina Wollny (26) kann sich ganz schön sehen lassen. Sie verkündete kürzlich, nach der Schwangerschaft bereits 27 Kilo weniger auf die Waage zu bringen.

Anzeige

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny und Florian Köster im September 2021

Anzeige

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de