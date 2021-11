Anne Wünsche (30) ist ganz aus dem Häuschen. Auf Social Media hält die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihre Fans regelmäßig über ihr Leben auf dem Laufenden. So berichtete die Berlinerin vergangenen Monat überglücklich, dass sie von ihrem Freund Karim El Kammouchi (33) schwanger sei. Nun hatte die Influencerin erneut große Neuigkeiten für ihre Abonnenten. Anne verriet, dass ihre Tochter Miley bald ihren ersten Song aufnehmen darf.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die baldige Dreifachmama an ihre Community und erzählte voller Vorfreude, dass ihre Älteste noch diese Woche ins Tonstudio fahren darf. Zu einem Foto der lächelnden Sechsjährigen schrieb Anne: "Ihre Reaktion, als ich gefragt habe, ob sie Lust darauf hat. Wie sie strahlt. Es ist schon so lange ihr Traum". Sie selbst könne es ebenfalls noch nicht recht fassen, dass ihr Kind bald einen Song aufnehmen werde. "Ich kann das nicht glauben. [...] Wir müssen das erst einmal begreifen", zeigte sich die stolze Mama überwältigt.

Zuletzt hatte Anne mit ihren Followern über mögliche Babynamen für ihr drittes Kind gesprochen. Dabei hatte die 30-Jährige ausgeplaudert, dass sie mit den Vorschlägen ihres Liebsten gar nicht zufrieden gewesen sei. "Wenn es nach Karim gehen würde, hätten wir schon drei Namen. Zwei davon kann man nicht aussprechen, und der andere gefällt mir nicht", erzählte Anne schmunzelnd.

Anne Wünsches Tochter Miley im November 2021

Anne Wünsche mit ihren Kindern und ihrem Partner Karim El Kammouchi

Anne Wünsche mit ihren Töchtern Juna und Miley

