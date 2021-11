Danielle Lloyd (37) lüftet ein gut gehütetes Geheimnis. Mitte November ist das britische Model zum fünften Mal Mutter geworden. Nach vier Jungs konnte die ehemalige Miss Großbritannien jetzt ein kleines Mädchen willkommen heißen. Sowohl ihr als auch ihrer Tochter gehe es nach der Geburt gut – mit weiteren Details hielten sich Danielle und ihr Mann Michael O'Neill allerdings zurück. Doch jetzt gab die Laufstegschönheit endlich ein Update und verriet unter anderem, wie ihr Baby heißt!

Im Interview mit OK! erzählte die 37-Jährige, dass ihre Tochter auf den Namen Autumn Rose hört. "Ich dachte nur, wir haben gerade die Jahreszeit Herbst", erklärte die gebürtige Liverpoolerin ihre Wahl. Außerdem habe die Kleine recht dunkel, sonnengebräunt wirkende Haut. "Sie ist so wunderschön, sie sieht aus wie der Herbst", schwärmte Danielle. Für Rose als Zweitnamen hatte sich das Paar entschieden, weil Michaels Großmutter so hieß.

Darüber hinaus gab Danielle preis, dass die Entbindung gar nicht so entspannt verlaufen sei, wie sie zunächst behauptet hatte. "Weil alles so schnell ging, hatte ich eine Menge Schmerzen", erinnerte sie sich. Die Hebamme habe ihr jedoch keine Schmerzmittel geben können, da die Geburt bereits kurz bevorstand. Tatsächlich konnte sie ihre Tochter nur wenige Momente später begrüßen. Zudem hatte Autumn Rose anfangs Atemprobleme, die dann allerdings schnell wieder verschwunden waren.

Anzeige

Instagram / missdlloyd Danielle Lloyd, britisches Model

Anzeige

Getty Images Danielle Lloyd und ihr Mann Michael O'Neill

Anzeige

Instagram / missdlloyd Danielle Lloyd und Michael O'Neill mit ihren vier Söhnen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de