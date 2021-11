Paris Hilton (40) und ihr Partner Carter Reum schwelgen im Liebesglück. Die Hotelerbin und der Geschäftsmann gaben sich erst vor wenigen Wochen in einer pompösen Zeremonie das Ja-Wort. Ihre Hochzeitsfeier streckte sich über ganze drei Tage und beinhaltete unter anderem einen eigenen Freizeitpark. Nach den Feierlichkeiten ging es für das Paar in die Flitterwochen nach Bora Bora – Paris ist mit ihrem neuen Ehemann einfach superhappy.

Auf Instagram teilte die 40-Jährige jetzt einen Clip ihrer neuen TV-Serie "Paris in Love" – für die Peacock-Produktion wurden die Blondine und ihr Mann Carter von der Hochzeitsplanung bis hin zu ihrem großen Tag von einem Kamerateam begleitet. Paris verkündete in ihrem Post: "Du bist der glücklichste Mann der Welt und ich die glücklichste Frau!" In den Kommentaren scheinen auch Fans überzeugt zu sein, dass die DJane und ihr Liebster ein absolutes Traumpaar sind. "Oh mein Gott, ihr zwei seid einfach füreinander geschaffen", schwärmte eine Userin.

Das It-Girl verriet erst vor wenigen Wochen im Gespräch mit People: "Ich kann es kaum erwarten, unsere Familie zu vergrößern!" Sie sei überzeugt davon, dass Carter ein toller Vater wird. Mithilfe einer In-vitro-Befruchtung will das Paar schon bald sein erstes gemeinsames Kind bekommen.

Anzeige

Getty Images Paris Hilton im November 2021

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton im November 2021

Anzeige

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de