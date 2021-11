Aktuell sind Profi-Tänzer und Promis zusammen auf großer Let's Dance-Tour. Dabei absolvieren sie sage und schreibe 21 Shows! Auch Valentina Pahde (27) darf bei den letzten drei Auftritten wieder mittanzen. Sie war zunächst wegen einer Rippenverletzung ausgefallen. Gemeinsam mit Valentin Lusin (34) mischt sie auf dem Parkett nun wieder mit. Seine Tanz-Kollegin Kathrin Menzinger (33) verriet im Netz jetzt einige Geheimnisse rund um die "Let's Dance"-Tour.

"Wir proben vor jeder Show eine Stunde", erklärte die Tänzerin in einer Fragerunde auf Instagram. "Aber nicht mit voller Power, sondern mit einer Riesenportion Spaß", fügte sie hinzu. Ein Fan wollte wissen, wer sich eigentlich die Choreografien für die Show ausdenkt. Tatsächlich steckten Kathrin und Vadim Garbuzov (34) dahinter! Sie sind für die Planung der fünf Gruppentänze verantwortlich. Neben der Choreografie sind für die Tänze natürlich auch die Kostüme wichtig. Kathrin verriet, dass sie ihr absolutes Lieblingskostüm während der "Greatest Show"-Performance trägt. "Ich liebe die Vielfalt in der Gruppe", erklärte sie. Aber auch ihr Outfit im "Alles Walzer"-Segment gefalle ihr gut. "Wir fühlen uns wie Prinzen und Prinzessinnen am Wiener Opernball", begründete sie ihre Wahl.

Auch bei den Shows können die Paare den bekannten "Let's Dance"-Pokal gewinnen. Den dürfen sie aber offenbar nicht behalten. "Der Pokal kommt mit auf Tour und wird daher direkt nach der Show (zusammen mit der gesamten Bühne) weggepackt, um rechtzeitig am nächsten Ort wieder da zu sein", offenbarte Katrin ihren Followern.

Anzeige

Instagram / kathrin_menzinger Kathrin Menzinger, Tänzerin

Anzeige

Instagram / kathrin_menzinger Kathrin Menzinger, November 2021

Anzeige

Instagram / kathrin_menzinger Tijan Njie und Kathrin Menzinger auf der "Let's Dance"-Tour 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de