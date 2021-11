Ungewohnter Look bei Leni Klum (17)! Die Tochter von Modelmama Heidi Klum (48) ist gerade dabei, sich einen echten Namen in der Modelwelt zu verschaffen. Dafür legt sie sich ordentlich ins Zeug und posiert auf den Catwalks dieser Welt. Auch regelmäßige Foto-Sessions dürfen da natürlich nicht fehlen. Normalerweise sieht man das Nachwuchsmodel bei glamourösen Shootings. Im Fokus steht dabei meist ihre Natürlichkeit. Doch Lenis neustes Styling sorgt nun für Aufsehen!

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die Beauty einen Schnappschuss, der offenbar während eines Shootings aufgenommen wurde. Darauf ist sie jedoch kaum wiederzuerkennen! Mit einer rockigen, rot-braunen Mähne, dunkelrotem Lipliner und Smokey Eyes im XXL-Look zeigt Leni eine neue Facette von sich. Auch mit ihrem lasziven Blick präsentiert sie ihrer Community ein ungewohntes Bild. Zu der Aufnahme kommentierte sie das Katzengeräusch "Meow".

Doch zu welchem Anlass schmiss sich Leni so in Schale? Ein Fan vermutete, dass es sich um ein Foto aus der Umstyling-Folge von Germany's next Topmodel-Jurorin Heidi handeln muss. Immerhin wird bereits gemunkelt, dass die 17-Jährige in der Sendung ihrer Mutter wieder eine Rolle spielen könnte. Ein anderer User war sich hingegen sicher, dass es sich einfach um ein gewöhnliches Punk-Shooting handeln muss.

Jochen Zick Leni Klum bei der About You Fashion Week in Berlin im September 2021

Getty Images Leni Klum auf Capri, Italien

Instagram / leniklum Heidi und Leni Klum

