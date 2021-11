Bringt dieses schwere Schicksal Cora Schumacher (44) und ihre Eltern wieder zusammen? Seit Monaten herrscht zwischen der TV-Bekanntheit und ihren Liebsten Funkstille. Der letzte Kontakt zwischen der Beauty und ihrer Mutter Ingrid soll offenbar schon Mitte Mai dieses Jahres gewesen sein. Jetzt gibt es allerdings traurige Neuigkeiten: Coras Mama ist an Brustkrebs erkrankt – kommen sich die beiden Frauen dadurch wieder etwas näher?

"Mein Arzt sagte, mir stünde ein schweres Jahr bevor", erklärte Ingrid im Interview mit Bild. Sie sei von der Diagnose geschockt, mache sich aber in erster Linie Sorgen, wie ihr Mann ohne sie auskommen wird. Auf Nachfrage der Zeitung soll Cora nach der erschütternden Nachricht am Telefon in Tränen ausgebrochen sein. Ob sie ihrer Mutter in dieser schweren Zeit wie früher beistehen möchte und ob sich die Familie wieder versöhnt, ließ die Blondine allerdings noch offen.

Die nächsten Schritte im Kampf gegen den Krebs stehen für Ingrid schon an. Bereits am kommenden Donnerstag soll die Seniorin in einer Klinik in Köln operiert werden. Anschließend muss sich die 67-Jährige einer Strahlentherapie unterziehen, mit der Hoffnung darauf, dass sich der Krebs dann nicht weiter ausbreitet.

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im April 2020

Joyn Cora Schumacher in der dritten Folge von "Coras House of Love"

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im April 2021

