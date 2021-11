Wagen sie schon bald den nächsten Schritt? Nach der Trennung von Megan Fox (35) ist der Schauspieler Brian Austin Green (48) seit mehreren Monaten wieder verliebt. Die Dancing with the Stars-Bekanntheit Sharna Burgess (36) scheint den Hollywood-Hottie richtig glücklich zu machen. Das beweisen die Turteltauben regelmäßig im Netz. Könnten da schon bald die Hochzeitsglocken läuten? Brian und seine Sharna sollen zumindest schon über Hochzeit reden!

Ein Insider verriet nun gegenüber Hollywood Life, dass das Paar wohl über Verlobung und Ehe nachdenkt, aber nichts überstürzen will. "Es wird nicht diese Weihnachten passieren. [...] Gerade wollen sie nicht, dass es so rüberkommt, als würden sie etwas überstürzen", hieß es weiter. Denn erst im Oktober haben sich Brian und seine Ex Megan im Scheidungsprozess final geeinigt. Jetzt wollen er und Sharna wohl einfach gemeinsam die Feiertage genießen – aber erst mal ohne Antrag.

"Das wird alles zu gegebener Zeit passieren. Er liebt Sharna und alle sind wirklich glücklich", gab die Quelle weitere Einblicke in deren Liebesleben. So soll sich die Profitänzerin auch super mit Brian und Megans drei Kindern verstehen. Ende Oktober genossen sie ein gemeinsames Familiendinner in Malibu.

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess, Profi-Tänzerin

Getty Images Brian Austin Green im August 2019

MEGA Sharna Burgess, Brian Austin Green und seine Kinder vor einem Restaurant

