Wer hat sich denn nun bei Bachelor in Paradise gesucht und gefunden? Seit Wochen lernen sich die Singles rund um Serkan Yavuz (28), Gustav Masurek (32), Denise Hersing (25) und Co. immer näher kennen – während manche fast schon unzertrennlich wirken, sind andere von ihren Gefühlen füreinander noch nicht ganz überzeugt. Doch die Zeit auf der paradiesischen Insel neigt sich allmählich dem Ende zu. Jetzt stehen auch die Finalpaare der Show fest!

Während es bei Zico Banach (30) und Sanja Alena nach ihrem Date so schien, als würden die beiden auf einer Wellenlänge sein, reicht es offenbar nicht für eine gemeinsame Zukunft auf der Liebesinsel aus. "Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass wir an diesem Punkt noch nicht sind", verdeutlichte der Bartträger. Er und Sanja würden sich noch in der Kennenlernphase befinden, weshalb sie die Show gemeinsam verließen, um sich in Zukunft fernab der Kameras weiter daten zu können. Lorik Bunjaku (25) kehrte der Sendung ebenfalls freiwillig den Rücken – allerdings aus einem anderen Grund: Seine Auserwählte Denise musste ihre Teilnahme krankheitsbedingt abbrechen. Dadurch erschien Lorik der weitere Aufenthalt sinnlos.

Auch bei Kandidat Alexander Gérard wollte der Funke bei keiner der Single-Damen überspringen: "Den passenden Deckel für den Topf hab ich bisher nicht finden können!" Durch seinen Abgang mussten auch Angie Teubner und Romina Beck das Paradies ohne Rose verlassen. Doch es haben sich auch einige Paare gefunden. Allen voran Serkan und Samira Klampfl (27). Gustav entscheidet sich nach langem Hin und Her doch wieder für Karina Wagner (25) und ist sich sicher: "Ich hoffe und denke, dass wir auf dem richtigen Weg sind!" Bei David Taylor (26) hat Liebesengel Amor ebenfalls zugeschlagen – der Ex-Basketballprofi entschied sich für Judith Diaz Caballero, weil sie für ihn die "perfekte Mischung aus süß und sexy" mit sich bringe. Und zu guter Letzt vergab Maurice Grube (26) seine Schnittblume an Jacqueline Bikmaz die sich erstmals mit einem Kuss vor der gesamten Gruppe bei ihm bedankte.

