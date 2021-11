Auch acht Jahre nach seinem Tod lebt Paul Walker (✝40) in seinen Liebsten weiter! Am 30. November 2013 verunglückte der Fast & Furious-Star im Alter von nur 40 Jahren tödlich mit seinem Auto. Nun jährt sich der tragische Unfall schon zum achten Mal. In Vergessenheit gerät der Schauspieler aber keineswegs – dafür sorgen unter anderem seine Tochter Meadow Walker (23) und sein bester Freund Vin Diesel (54). Im Video erfahrt ihr, wie es den beiden nach dem Verlust inzwischen ergeht.

